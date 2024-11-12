Победительницей международного конкурса красоты “Мисс Интернешнл” 2024 года стала представительница Вьетнама — 22-летняя Хюинь Тхи Тхань Тхюи. На сцене в Токио она получила заветную корону от прошлогодней победительницы, венесуэлки Андреа Рубио.

Конкурс, финал которого состоялся 12 ноября на стадионе Tokyo Dome, собрал более 70 претенденток со всего мира, однако именно Хюинь Тхи Тхань Тхюи смогла впечатлить жюри больше всех. Студентка двух университетов, модель и полиглот, свободно говорящая на английском и корейском языках, она уверенно завоевала титул, обойдя остальных финалисток.

Конкурс “Мисс Интернешнл” входит в престижную “большую четверку” международных состязаний красоты наряду с “Мисс Вселенная”, “Мисс Земля” и “Мисс Мира” и отмечен сайтом Global Beauties как один из важнейших конкурсов в категории “Большой шлем”.