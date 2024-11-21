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Российские Вооруженные силы впервые за время специальной военной операции применили сразу четыре межконтинентальные баллистические ракеты РС-26 «Рубеж». По информации украинских источников, ракетный удар был нанесен по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, где производится ракетно-космическая техника.

Украинские СМИ сообщают, что средства противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одну из ракет. Все четыре боеголовки точно достигли цели. Если данные подтвердятся, это событие станет важным этапом в использовании высокотехнологичного вооружения.

Завод «Южмаш» уже подвергался атакам ранее. В сентябре этого года ракеты комплекса «Искандер-М» уничтожили несколько складов с боеприпасами, предназначенными для украинских ракетных комплексов «Гром», реактивных систем залпового огня «Ольха» и беспилотных аппаратов. Удары нанесли значительный ущерб объектам военной инфраструктуры.

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 «Рубеж» обладает уникальными характеристиками. Её дальность действия достигает 6500 километров, а скорость полета превышает 24 Маха. Ракета оснащена планирующими и управляемыми боевыми блоками, что делает её практически неуязвимой для современных систем ПВО, включая Patriot. Оружие способно нести как обычные, так и ядерные боезаряды. Несмотря на успешные испытания в 2012 году, проект был приостановлен, но в текущей ситуации к нему вернулись.

Завод «Южмаш» является ключевым предприятием Украины, занимающимся разработкой ракетно-космической техники. В последние годы там начали разрабатывать беспилотники дальнего следования, которые могут использоваться для нанесения ударов вглубь территории России. Удар по этому объекту может стать значительным препятствием для дальнейшего производства вооружений.

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