Стоимость недельного отдыха на Мальдивах для российских туристов составляет в среднем 350 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, отметив, что такие цены сравнимы с предложениями на турецких курортах. Несмотря на их статус элитного направления, на Мальдивах можно найти варианты размещения и для более бюджетного отдыха.

Эксперт прокомментировал также повышенный интерес россиян к этому тропическому раю, объяснив его отсутствием конкуренции в сегменте роскошного отдыха. По словам Мкртчяна, в отличие от других экзотических направлений, таких как Фиджи, которые остаются малодоступными для российских туристов, Мальдивы имеют устойчивое авиасообщение. Ежедневно на острова вылетают три рейса из России.

«Пока альтернативные направления не станут доступнее, популярность Мальдив среди россиян будет только расти. В 2025 году Мальдивы могут увеличить поток российских туристов еще на 20%», — считает Мкртчян.

Согласно данным Министерства туризма Мальдивской Республики, в октябре 2024 года количество российских туристов на островах достигло рекордного уровня за последние пять лет. Более 22,6 тысячи россиян выбрали это направление, что на 28% больше по сравнению с октябрем 2023 года, когда Мальдивы посетили 17,7 тысячи туристов из России.

Такой рост интереса объясняется не только высокими стандартами сервиса и уникальной природой, но и привлекательными предложениями авиакомпаний. Ожидается, что в 2025 году Мальдивы продолжат удерживать лидирующие позиции среди российских путешественников в сегменте роскошного отдыха.