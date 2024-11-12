В следующем году размер материнского капитала в России заметно вырастет за счет индексации, которая составит 7,3% и начнется с 1 февраля. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает издание «Регнум».

Теперь за первенца родители смогут получить 676 398 рублей, что превышает прошлогоднюю сумму на 46 тысяч. Если в семье родился второй ребенок и до этого материнский капитал не был оформлен, выплатят 893 835 рублей, что на 61 тысячу больше по сравнению с прошлым годом.

Планируется и дальнейшее повышение выплат. В 2026 году материнский капитал составит 706 836 рублей на первого ребенка и 934 058 рублей на второго. А к 2027 году суммы возрастут до 735 109 рублей и 971 420 рублей соответственно.

По оценкам Социального фонда России, в 2025 году за материнским капиталом обратятся более миллиона семей. Для финансирования этой программы в бюджете уже предусмотрено более 536 миллиардов рублей.

Также с начала 2024 года введено правило, что материнский капитал предоставляется только семьям, в которых и родитель, и ребенок на момент рождения обладают российским гражданством.