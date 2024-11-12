Святой Аристоклий Московский в своих пророчествах говорил о судьбах России и всего мира, отмечая, что будущее нашей страны будет отличаться от остального мира. Согласно его словам, Запад уже находится в так называемом предантихристовом времени. Он характеризуется утратой традиционных ценностей, отходом от веры и нежеланием вести праведную жизнь.

Однако, по мнению Аристоклия, Россию ждет иной путь, благодаря которому страна сможет избежать участи многих других государств. Старец предупреждал, что сейчас наступает период Божьего суда, который затронет каждую страну и каждого человека на Земле.

«Сейчас мы живем в предантихристовое время, и этот суд Божий уже начался», — говорил он.

Тем не менее, святой считал, что Россия сможет сохранить свою душу и возродиться, если народ осознает свою духовную ответственность. Хотя и наша страна не застрахована от грядущих испытаний, праведная жизнь и приверженность вере могут стать ее спасением. В своих предсказаниях Аристоклий предвещал многие события, в том числе и приход большевиков, которые уже стали реальностью.

Старец также предупреждал, что если на Земле исчезнут праведники, суд Божий обрушится на всех. Но пока люди хранят веру и стремятся к праведности, мир может быть спасен.