В России наблюдается значительный рост спроса на гибридные автомобили — почти на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщает газета «Известия». В этом сегменте подавляющее большинство автомобилей, около 93%, представлено китайскими марками.

Больше всего российских водителей интересуют гибридные внедорожники, за которыми по популярности следуют минивэны. Среди востребованных моделей на российском рынке эксперты выделяют китайские гибриды, такие как Lixiang L6, Lixiang L7, Lixiang L9, Tank 500, Voyah Free и Voyah Dream.

Особенно заметен рост популярности бренда Lixiang, спрос на который в этом году увеличился более чем в пять раз. Аналитики подчеркивают, что китайские гибриды становятся все более популярными, вытесняя на второе место традиционные автомобили с бензиновым двигателем.

Кроме того, ранее эксперт Александр Коротков прогнозировал тренды на вторичном рынке автомобилей в России на четвертый квартал 2024 года. По его оценкам, машины отечественного производства по-прежнему занимают лидирующие позиции.