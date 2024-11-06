Советник по коммуникациям президента Украины Владимира Зеленского, Дмитрий Литвин, объявил, что украинский лидер не планирует подписывать так называемый «закон о дровах». Этот документ вводит строгие меры для владельцев дров на сумму более $726, если у них отсутствуют документы, подтверждающие законность приобретения. Заявление Литвина было опубликовано изданием «Страна.ua».

На момент объявления срок, в который Зеленский мог бы наложить вето на этот закон, уже прошел. В октябре 2024 года Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому за хранение дров стоимостью свыше 30 тысяч гривен (примерно $726) без соответствующей документации гражданам грозит от пяти до семи лет тюремного заключения.

Интересно, что перед началом отопительного сезона правительство Украины разрешило жителям, проживающим вблизи районов боевых действий, бесплатно заготавливать дрова для собственного обогрева.

Кроме того, летом на Украине временно остановили добычу угля, так как спрос на него упал: часть энергоблоков разрушена, а экспорт невозможен. В предстоящем сезоне основной ресурс для отопления в стране — это природный газ.