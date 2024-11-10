Для президента США взаимодействие с Россией может начаться с выбора различных стратегий, однако, как считает советник Дональда Трампа Кит Келлог, главное — наладить личный контакт. В интервью The Wall Street Journal отставной генерал-лейтенант выразил мнение, что прямое общение лучше решает проблемы, чем санкции или силовые меры.

«Всё начинается с личных отношений», — подчеркнул Келлог, добавив, что это мнение он озвучивает не от имени администрации, но его рассматривают на одну из руководящих позиций в команде Трампа. По его словам, Трамп будет стремиться к диалогу с ключевыми мировыми лидерами для поиска мирных решений. «У президента всегда есть жесткие варианты, такие как санкции или применение силы, но это крайние меры», — отметил он.

В период первого президентства Трампа Келлог был секретарем Совета по национальной безопасности, а в июне 2024 года он участвовал в разработке мирного плана по Украине, предложив временную заморозку конфликта на линии фронта. Взамен план предусматривал поставку дополнительного вооружения Украине. Этот подход в целом совпадал с предложениями, обсуждаемыми в команде Трампа.

Как стало известно после победы Трампа на выборах, он открыт к разговору с Владимиром Путиным. Сам избранный президент сообщил, что уже обсудил свою победу с десятками мировых лидеров и не исключает в ближайшем будущем переговоров и с российским президентом.