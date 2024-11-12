Последние открытия в области изучения сновидений показывают, что ночной отдых может значительно повлиять на качество наших решений. Согласно исследованию, проведенному специалистами по науке о сне, отдых помогает избегать поспешных выводов и позволяет принимать более взвешенные решения. Во время эксперимента участникам предлагалось оценить несколько виртуальных коробок с предметами, большинство из которых не имели особой ценности. Однако среди них были вещи, обладающие значительной стоимостью, и испытуемым предстояло выбрать коробку, за содержимое которой они получат денежное вознаграждение.

Те, кто делал выбор немедленно, чаще оценивали коробки на основе первых предметов, которые они увидели, что подчеркивает склонность полагаться на первичное впечатление. Но когда участникам давали возможность выспаться и принять решение на следующий день, их выбор был более осознанным. Положение ценных предметов в коробке переставало влиять на решение, и испытуемые делали более рациональный выбор.

Исследователи также обнаружили, что сон способствует поиску решения сложных задач. В эксперименте 2019 года участникам дали набор головоломок и в ходе выполнения включали определенный звуковой сигнал. Тем задачам, которые остались нерешенными, ученые воссоздавали тот же звуковой фон во время сна участников. На следующий день, после ночного отдыха, испытуемые смогли быстрее найти решение тех головоломок, с которыми были связаны воспроизведенные звуки.

Команда исследователей пришла к выводу, что ночной сон улучшает способность мозга находить скрытые связи между элементами задачи. Так, испытуемые, отдыхавшие ночью, находили ассоциации между, казалось бы, далёкими объектами (например, между элементами A и D) более успешно, чем те, кто оставался бодрствовать. Это наблюдение показывает, что сон не просто восстанавливает силы, но и улучшает нашу способность анализировать и структурировать информацию, тем самым способствуя решению сложных задач.