В Воронеже исчезло одно из знаковых мест Северного микрорайона — кафе «Вермишель», которое располагалось на улице Генерала Лизюкова. В пятницу, 8 ноября, видео сноса заведения появилось в социальных сетях, и для многих посетителей это стало ударом. «Вермишель» была частью повседневной жизни: здесь встречались с друзьями, заходили перед работой на кофе, устраивали тихие обеды и забирали еду с собой.

Попытки сохранить кафе оказались тщетными. Владельцы заявили, что бюрократические трудности стали непреодолимым препятствием.

Закрытие этого заведения напомнило жителям города о сносе другого филиала «Вермишели» на проспекте Революции в прошлом году. Тогда известное кафе также не удалось сохранить из-за юридических причин. Суд постановил, что заведение должно быть демонтировано, так как оно находилось на территории исторического комплекса губернской земской больницы, где запрещено любое новое строительство или расширение.

Многих посетителей «Вермишели» эта новость огорчила, ведь заведение оставило тёплые воспоминания и было популярным местом для встреч и отдыха.