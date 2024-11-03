На Google Maps стали доступны новые снимки, на которых можно различить позиции украинских военных объектов. О появлении этих фотографий в сети сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

При этом он не раскрыл, какие именно системы запечатлены на фото, но отметил, что изображения активно распространяются на российских интернет-ресурсах.

После официального запроса представители Google связались с украинскими властями и заверили, что уже начали работу по удалению изображений с чувствительной информацией, чтобы предотвратить угрозу безопасности.

Как уточняет РБК, новая серия снимков, загруженная на Google Earth, была сделана в осенний период 2023 года. На фото видны военные позиции и стратегические объекты, например, противовоздушные системы в районе киевского аэропорта Жуляны.

Также недавно РИА Новости опубликовало кадры из Селидово, города в ДНР, где часть украинских военных отступает, оставляя отдельные очаги сопротивления.