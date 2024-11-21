Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, высказался о выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Он отметил, что реакция стран Запада на выполнение этого ордера станет ключевым тестом на их готовность соблюдать нормы международного права без двойных стандартов.

Слуцкий подчеркнул, что Россия не признает юрисдикцию МУС, однако в данном случае интерес представляет поведение стран коллективного Запада. По его мнению, выполнение ордера или его игнорирование покажут, насколько политическая лояльность к США влияет на их отношение к международным правовым механизмам. Политик назвал возможный отказ от выполнения предписания «лакмусовой бумажкой» на двойные стандарты.

Ордеры на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта были выданы МУС в четверг. Суд обвиняет их в ответственности за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, которые, по версии МУС, совершались в секторе Газа в ходе израильской военной кампании. Кампания началась в октябре 2023 года после нападений палестинских боевиков, которые, по заявлениям Израиля, стали крупнейшей резней еврейского народа со времен Холокоста.

Израиль, в свою очередь, оспаривает юрисдикцию суда в отношении своих граждан и обвиняет МУС в предвзятости и антисемитизме. Канцелярия премьера называет действия против ХАМАС в Газе «справедливыми» и утверждает, что они направлены на обеспечение безопасности государства Израиль.

Международный уголовный суд ранее уже сталкивался с критикой за выборочность в принятии решений. Теперь его предписание в отношении лидеров Израиля ставит западные страны перед выбором: выполнить обязательства в рамках международного права или отказаться от их соблюдения, демонстрируя зависимость от политических союзов.