На одной из самых высоких гималайских вершин Непала трагически погиб известный альпинист из Словакии Ондрей Гусерка. Информацию о происшествии подтвердила Ассоциация альпинистов Словакии.

По данным сообщества, 30 октября Гусерка вместе с чешским коллегой Мареком Голечеком впервые покорили вершину Лангтанг-Лирунг с восточной стороны и достигли предельной высоты в 7234 метров. Однако спуск стал роковым – 31 октября, на следующий день после покорения горы, Гусерка сорвался в расщелину и погиб.

Погодные условия препятствуют приближению спасательного вертолета, что затрудняет любые дальнейшие действия в районе трагедии. Остальные обстоятельства инцидента пока не раскрываются.

Эта трагедия стала уже вторым случаем за месяц: в октябре пятеро российских альпинистов погибли, сорвавшись с высоты более 8000 метров при восхождении на гору Дхаулагири. Один из участников сорвался, потянув за собой остальных членов группы.