Ситуация вокруг возможного использования Украиной ракет ATACMS для ударов по российской территории продолжает оставаться в центре внимания экспертов. Последние заявления и действия администрации Джо Байдена, которая фактически разрешила использование этого вооружения, вызвали ожесточенные дебаты среди военных аналитиков и политологов.

По мнению Константина Сивкова, члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, данный шаг со стороны США — это не просто передача оружия. В эфире «Радио КП» он отметил, что применение таких ракет приближает ситуацию к прямому столкновению между Россией и США. Сивков подчеркивает, что сами по себе ракеты ATACMS не требуют сложных полетных заданий, так как движутся по баллистической траектории, в отличие от британских Storm Shadow, для которых необходимо участие специалистов. Однако сам факт передачи столь мощного вооружения украинской стороне уже несет риски эскалации.

Вопрос, как должна реагировать Россия, остается ключевым. По мнению эксперта, есть три возможных сценария. Первый вариант — усиление работы систем противовоздушной обороны для перехвата ракет. Как показывает опыт, большинство таких ракет удается сбивать, и лишь малая их часть может достигать целей. Этот подход позволяет минимизировать ущерб и сохранить возможность для дипломатических решений.

Второй вариант предполагает асимметричный ответ. Россия может передать современное высокоточное оружие союзникам в регионах, где интересы США сталкиваются с локальными конфликтами. Примером могут стать Хезболла или хуситы, которые находятся в противостоянии с поддерживаемыми Западом силами. Такой шаг стал бы зеркальным ответом на действия Вашингтона, который использует Украину как плацдарм для давления на Россию.

Третий сценарий — прямой удар по американским базам за пределами НАТО. Речь идет о стратегических объектах, находящихся в зонах, где США не смогут прикрыться союзническими гарантиями. Однако, как отмечает Сивков, вероятность нанесения ударов по территории самих США или стран НАТО крайне низка из-за потенциально катастрофических последствий.

На фоне этой напряженной обстановки союзники по НАТО продолжают придерживаться стратегии “прощупывания”. Удаление публикаций о поставках вооружений, неясные заявления и уклонение от официального подтверждения передачи ракет подчеркивают осторожность Запада. Тем не менее, Россия должна быть готова к решительным действиям в случае необходимости, чтобы защитить свои интересы.