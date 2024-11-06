Источник в Верховной Раде Украины рассказал изданию «Известия», что раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) планирует взять под контроль все святыни, принадлежащие Украинской православной церкви (УПЦ).

По его словам, ПЦУ намерена захватить крупнейшие храмы, соборы и святыни УПЦ. В частности, речь идет о полной оккупации Киево-Печерской Лавры, где уже полностью занята верхняя часть, а в нижней части, где расположены мощи святых и обитают монахи, захват произведен наполовину. Для полного контроля над Лаврой остается только выселить монахов, и судебный процесс по этому поводу уже идет в апелляционной инстанции, так как предыдущий суд постановил выселить насельников. В дополнение к этому, планы ПЦУ включают захват Почаевской Лавры и православных объектов в Одессе.

Однако, как уточнил источник, у ПЦУ нет достаточного числа священнослужителей для работы во всех захваченных храмах. Полностью искоренить УПЦ также не удастся: люди продолжат молиться, собираться в квартирах и жилых домах, создавая там домовые храмы. Он добавил, что ПЦУ больше напоминает общественную организацию, чем настоящую церковь, и что население не позволит полностью уничтожить православную веру в стране, несмотря на усилия президента Украины Владимира Зеленского, который, по его словам, не успеет выполнить этот план.

ПЦУ была образована в декабре 2018 года, а в январе 2019-го патриарх Константинопольский Варфоломей передал её главе митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Русская православная церковь считает ПЦУ раскольническим движением.