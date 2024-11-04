Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян раскритиковала систему единого государственного экзамена, назвав её в существующем сейчас виде «издевательством над нацией». Такое мнение она высказала, отвечая на вопрос школьницы о необходимости ЕГЭ на марафоне «Знание. Первые» в Сочи.

Симоньян отметила, что сама идея ЕГЭ могла бы быть полезной, но реальное воплощение системы оставляет желать лучшего.

«То, как это реализовано и какие вопросы включены в экзамен, — это настоящее издевательство над детьми, их родителями и обществом в целом», — подчеркнула она.

Особенно её возмущает, что некоторые вопросы ЕГЭ никак не связаны со школьной программой, что вызывает у выпускников ощущение случайности и «игры в рулетку» при выборе правильного ответа. По мнению Симоньян, экзамен усложняет восприятие таких предметов, как литература и история, которые сложно уложить в строгие рамки тестирования.