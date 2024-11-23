Смерть Скотта Беннетта, бывшего офицера армии США и военного эксперта, вызвала сомнения у Маргариты Симоньян. Главный редактор RT предположила, что обстоятельства его ухода из жизни могут быть далеко не так однозначны, как заявляется официально.

Беннетт был известен своей активной позицией по вопросам конфликта на Украине. Незадолго до смерти он отправил в конгресс США доклад, в котором излагал свои обвинения в адрес Киева, касающиеся предполагаемых преступлений. По словам Симоньян, Беннетт сам предупреждал своих друзей, что не намерен совершать самоубийство, и просил их обратить внимание на любые подозрительные события, которые могли бы произойти с ним.

Симоньян также подчеркнула, что всего две недели назад Беннетт находился в отличной физической форме и не сообщал о наличии каких-либо заболеваний. Тем не менее, официальной причиной смерти назван рак, о котором его близкие якобы не знали.

“И вдруг, ни с того ни с сего, он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленных друзей”, — отметила Симоньян, выражая скепсис в отношении официальной версии.

Беннетт был не только военным экспертом, но и автором документальных фильмов для RT. Его анализы и комментарии пользовались популярностью, а его труд имел большое значение для аудитории канала. Симоньян обратила внимание на то, что такие обстоятельства его смерти могут быть связаны с заинтересованностью определённых сторон в устранении неудобного критика.

Скотту Беннетту было всего 46 лет. Его знакомые рассказали, что смерть наступила после продолжительной болезни, однако детали остаются не до конца ясными. Этот случай поднимает вопросы о том, насколько объективно освещаются подобные события, и есть ли основания для дальнейшего расследования.