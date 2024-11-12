Подразделения украинских войск, расположенные к югу от города Курахово в ДНР, оказались в окружении. Об этом сообщили в силовых структурах России через агентство ТАСС. По словам источника, военные Украины в населённых пунктах Елизаветовка и Ильинка полностью отрезаны от снабжения и основной поддержки.

На этом участке фронта силы ВСУ попытались организовать выход малыми группами, но вся территория дорог уже перекрыта российскими огневыми точками, что существенно ограничивает их передвижение.

Тем временем, в самом городе Курахово продолжаются активные бои. Город находится в западной части Донецкой Народной Республики, примерно в 46 километрах от Донецка и около 30 километров к югу от Красноармейска (Покровска).

С конца октября российские подразделения освободили несколько населённых пунктов вблизи Курахово, включая Горняк, Кураховку и Волченку, продвигаясь в этом районе.