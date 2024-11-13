Украинские беспилотники пытались атаковать стратегически важный объект в России, но российская система ПВО смогла успешно отразить эту атаку. Речь идет о Пензенском радиационном заводе, расположенном в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) «Заречный». Военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил об этом 13 ноября через свой канал.

По его словам, три дрона, которые были направлены с украинской стороны, были перехвачены и упали рядом с ЗАТО «Заречный». Самих беспилотников нашли в лесу неподалеку от населенного пункта. Шурыгин квалифицирует этот инцидент как акт терроризма, утверждая, что украинская сторона целенаправленно пыталась нанести удар по объекту, занимающемуся производством ядерного топлива и переработкой радиоактивных отходов.

Эксперт подчеркнул, что такой шаг демонстрирует готовность Киева атаковать ключевые элементы российского ядерного комплекса, что, по его мнению, окончательно подтверждает статус Украины как страны, действующей вне международных норм и моральных принципов ведения войны. «Это поведение, характерное для террористической организации», — заявил Шурыгин, сравнив Киев с ИГИЛ (террористической организацией, запрещенной в РФ).

По его мнению, Киев пытается показать США, особенно президенту Джо Байдену, что Россия готова терпеть любые нападения и не ответит на самые дерзкие действия. Шурыгин также поинтересовался, не пора бы окончательно погрузить Украину во тьму, уничтожив остатки ее энергетической инфраструктуры.