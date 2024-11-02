Под Казанью на трассе М7 произошла крупная авария с участием двух грузовых автомобилей, которая привела к пожару. Видео с места событий, где видны горящие фуры и образовавшаяся из-за перекрытия дороги пробка, было опубликовано в Telegram-канале Shot.

Инцидент произошел на мосту, когда две фуры столкнулись и загорелись. Из одного из грузовиков на дорогу выпали газовые баллоны, что спровоцировало серию взрывов. Пламя быстро распространилось и перекинулось на третий автомобиль.

Из-за аварии движение по трассе было заблокировано в обоих направлениях. Водитель одного из грузовиков получил травмы.

В этот же день подобное происшествие случилось в Омутнинске Кировской области. Там на улице Коковихина грузовик врезался в автобусную остановку, полностью разрушив ее. В результате инцидента пострадали три человека.