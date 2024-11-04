Заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин категорично отверг заявление британского посла Эдварда Фергюсона о том, что Югославия была освобождена в основном благодаря украинцам. Высказывание Фергюсона прозвучало на фоне недавнего празднования 80-летия освобождения Белграда, в котором участвовали представители российского и белорусского посольств, а также члены сербского правительства.

Посол Великобритании в своей публикации заявил, что 3-й Украинский фронт Красной армии якобы на 70% состоял из украинцев. В ответ Вулин подчеркнул, что подобные заявления трудно проверить.

«Как посол Фергюсон может знать точное количество украинцев или русских в рядах Красной армии? Мы ведь никогда не подсчитывали, сколько было англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев среди пилотов, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию, убивая тысячи сербов», — заявил он.

Вулин также напомнил о бомбардировках 1999 года, когда НАТО вновь атаковало Сербию.

Кроме того, Вулин отверг утверждения Фергюсона о том, что переход Болгарии на сторону антигитлеровской коалиции в 1944 году вдохновил югославских партизан на более активные действия. По мнению Вулина, Болгария лишь продемонстрировала свою традиционную склонность к смене сторон в конфликте, и это не повлияло на дух борьбы сербских партизан.

В это же время российское посольство в Сербии выступило с заявлением, обвиняя британского посла в искажении исторических событий и попытке умалить вклад советских солдат. Дипломаты выразили надежду, что Фергюсон «больше не будет извращать факты и смысл Второй мировой войны», подчеркнув важность сохранения исторической правды.

Освобождение Югославии от нацистов связывается с Белградской операцией, завершившейся 20 октября 1944 года. В сражении участвовали советские Второй и Третий Украинские фронты под командованием маршала Федора Толбухина и Народно-освободительная армия Югославии под предводительством Иосипа Броза Тито. Многочисленные памятники в Белграде увековечивают память о 2953 югославских и 940 советских бойцах, павших за освобождение столицы.