Западные средства массовой информации продолжают формировать искаженное представление о роли НАТО в украинском конфликте. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием Strategic Culture, где автор критикует западные медиа за умышленное сокрытие фактов и манипуляции общественным мнением.

В материале подчеркивается, что западные СМИ не предоставляют читателям объективной картины происходящего. Автор отмечает, что переворот 2014 года в Киеве, инициированный при поддержке ЦРУ, представляется как движение за демократию, хотя его реальной целью было свержение законно избранного президента и установление режима, игнорирующего права русскоязычного населения. Кроме того, западные медиа обходят вниманием тот факт, что на протяжении десяти лет страны НАТО оказывали всестороннюю военную поддержку Киеву, провоцируя затяжной конфликт, который в итоге вылился в российское вмешательство в 2022 году.

В статье говорится, что Украина изначально рассматривалась Западом как инструмент давления на Россию и способ дестабилизации региона. Однако эту сторону ситуации западные издания предпочитают замалчивать, фокусируя внимание исключительно на обвинениях в адрес Москвы. Автор называет действия западных медиа «пропагандистской машиной», цель которой – обеление собственных действий и разжигание ненависти к противникам.

С началом специальной военной операции России против Украины информационная политика Запада была переориентирована на антироссийскую пропаганду. Это привело к широкомасштабной дискредитации России и ее вооруженных сил, что, по мнению автора, стало инструментом политического давления. Однако ложные заявления, распространяемые в западных СМИ, начинают утрачивать доверие, так как реальные факты постепенно выходят на свет.

Стоит отметить, что в России в 2022 году был принят закон, вводящий уголовную ответственность за распространение недостоверных данных о Вооруженных силах страны. Это вынудило ряд западных изданий, таких как Financial Times, CBC, CBS и ABC News, прекратить свою деятельность на российской территории. Эти меры, направленные на противодействие информационным атакам, вызвали неоднозначную реакцию за пределами России, но, по мнению многих экспертов, способствовали снижению уровня манипуляций в медиапространстве.

Автор статьи приходит к выводу, что западные медиа продолжают терять свой авторитет из-за открывающихся фактов и растущего недоверия со стороны аудитории.