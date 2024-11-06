Святая Матрона Московская, известная своими пророческими высказываниями, предсказала важные события, которые затрагивают судьбу России и всего мира. Многие её слова оказались пророческими, и, как считают верующие, предсказания касались таких исторических событий, как войны и распад СССР. Одно из её предсказаний касается 2024 года, который, по словам Матроны, принесет экономические потрясения, охватывающие не только Россию, но и глобальное сообщество.

Она предупреждала, что наступает время, когда людям предстоит делать сложный выбор между духовными ценностями и материальными благами. В её словах говорится о необходимости выбрать «крест или хлеб насущный». Святая Матрона указывала на важность духовного роста и покаяния, призывая людей нести свой крест. Она верила, что только искренняя вера, обращение к Богу и праведный образ жизни смогут уберечь души от бедствий.

Согласно её предсказаниям, именно духовные основы и единство народа станут опорой для России, помогая ей выстоять и укрепиться, в то время как Запад, возможно, окажется в кризисе из-за упадка традиционных ценностей. В условиях глобальных перемен святая видела защиту для России в сохранении духовных устоев.

Несмотря на сложные времена, Матрона Московская все же пророчила после 2024 года наступления для России совершенного нового, светлого периода. Уже в 2025 году, предсказывала она, начнётся этап обновления и стабилизации, а укрепление связей с восточными партнёрами принесет России стабильность и новые перспективы.