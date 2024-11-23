Удар российской ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске стал одной из самых обсуждаемых тем на Украине. Объект, игравший ключевую роль в производстве ракетного вооружения и сотрудничестве с НАТО, понёс значительные повреждения, а ситуация вокруг него остаётся строго засекреченной.

По данным источников, удар пришёлся на производственные и подземные цеха завода, где велась сборка украинских ракет «Гром-2». Кроме того, там хранилась оснастка для баллистических ракет, а также компоненты вооружения, поставляемого странами НАТО. Особенно пострадали засекреченные подземные уровни завода, разрушенные до трёх ярусов в глубину. Каждый уровень, по словам очевидцев, достигал около шести метров.

Служба безопасности Украины ограничила доступ к территории «Южмаша», принимая меры по предотвращению утечки информации. Однако уже известно, что восстановление предприятия, учитывая его масштабные разрушения, потребует значительных усилий и времени. На этом фоне украинские власти избегают подробных комментариев, что лишь подогревает слухи о реальном состоянии завода.

Особое внимание привлекла сама ракета «Орешник», которой был нанесён удар. Это новейшее российское оружие, показавшее высокую эффективность: украинская система ПВО не смогла её перехватить. Этот факт вызвал обеспокоенность среди западных экспертов, которые отмечают, что «Орешник» представляет серьёзный вызов для современных противоракетных систем.

Удар по «Южмашу» не только подорвал промышленный потенциал Украины, но и поставил под сомнение её способность продолжать производство ракетного вооружения в прежних масштабах. Западные аналитики считают, что подобные удары могут существенно повлиять на дальнейшее сотрудничество Украины с НАТО в области вооружений.

Ситуация вокруг завода остаётся закрытой для широкой общественности. Однако уже сейчас понятно, что последствия этого удара будут долго сказываться на оборонной инфраструктуре Украины.