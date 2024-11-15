В зоне проведения специальной военной операции ежедневно выводят из строя технику НАТО, заявил российский военнослужащий с позывным Глобус. Его слова приводит РИА Новости.

«Считать количество уничтоженных Leopard и артиллерийских систем M777 уже просто перестали», — отметил он, добавив, что каждый день российские войска поражают до трех единиц техники, поставленной западными странами.

Недавно в Курской области был замечен британский танк Challenger 2, переданный Украине Лондоном. Однако, как сообщили авторы Telegram-канала «Два майора», этот «сложный в эксплуатации» танк был уничтожен.

Министерство обороны России регулярно сообщает об успехах в борьбе с западной бронетехникой. В последнее время в сводках особенно часто упоминаются немецкие танки Leopard, которые украинские войска продолжают терять на поле боя.