Мошенники осваивают все более сложные методы обмана, совмещая традиционные способы манипуляции с современными цифровыми технологиями. Об этом рассказал директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в кулуарах конференции «Безопасность клиента на первом месте». Эксперт подчеркнул, что сегодня процесс обмана превращается в настоящую «кибермистификацию».

По словам Велигодского, главная сила мошенников заключается в их способности первым делом завладеть доверием и сознанием жертвы. Для этого они используют элементы социальной инженерии, позволяющие войти в контакт с человеком и получить его полное расположение. Однако современные преступники пошли дальше: теперь в ход идут цифровые инструменты, такие как дипфейки и мессенджеры, которые используются для создания иллюзии реальности.

Дипфейки, например, находят применение в классических сценариях мошенничества. Они могут воспроизводить голоса или лица близких людей, чтобы выманить деньги или личные данные. Эта комбинация традиционной психологии и передовых технологий представляет собой серьезный вызов для безопасности, отметил эксперт.

Для борьбы с подобными угрозами необходимо опережать преступников как в разработке защитных технологий, так и в стратегии взаимодействия с клиентами. Велигодский подчеркнул, что формальное донесение информации о рисках уже неэффективно. Важно искать новые подходы к обучению граждан киберграмотности и развивать у них критическое мышление.

Также он отметил, что профилактика должна идти на опережение. Это предполагает постоянное информирование населения о новых схемах мошенничества, создание доступных инструментов защиты и обучение безопасному поведению в цифровой среде.

Мошенничество, по словам Велигодского, становится не только технически сложнее, но и более изощренным в психологическом плане. Поэтому каждому гражданину важно быть настороже и помнить о простых правилах: не передавать личные данные неизвестным, проверять поступающую информацию и не поддаваться эмоциям, даже если они вызваны, казалось бы, близкими людьми.