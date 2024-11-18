Сбербанк напоминает своим клиентам о необходимости своевременно обновлять мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Уведомление о доступной новой версии отображается автоматически при входе в приложение. Проверить установленную версию можно в разделе «О приложении», который находится в меню настроек. Там же можно увидеть текущий номер версии и её статус.

Пользователям Android предложено несколько способов обновления приложения. Во-первых, это можно сделать непосредственно из самого приложения. Во-вторых, обновление доступно через официальный сайт Сбербанка в разделе «Мобильное приложение Сбербанк Онлайн». Наконец, третий вариант — воспользоваться магазинами приложений RuStore, Huawei App Gallery или Samsung Galaxy Store.

В Сбербанке подчёркивают, что использовать необходимо только официальные источники. Это связано с тем, что загрузка приложений из неизвестных источников или переход по подозрительным ссылкам может привести к установке вредоносного программного обеспечения. Такие действия несут высокий риск для безопасности личных данных.

Для тех, кто сталкивается с трудностями при обновлении, Сбербанк предлагает помощь. Клиенты могут обратиться в любое отделение банка, предоставив паспорт. Также предусмотрена возможность заказать бесплатный визит специалиста на дом. Это можно сделать через официальный сайт банка. Такой сервис особенно удобен для пользователей, которым сложно самостоятельно справиться с обновлением приложения.

Сбербанк подчеркивает, что соблюдение этих рекомендаций позволит защитить ваши данные и обеспечить корректную работу приложения.