В ночь на 7 ноября жители Киева услышали серию взрывов, вызванных ракетами, выпущенными с российских истребителей Су-57. Как сообщают украинские источники, самолеты пятого поколения использовали ракеты моделей Х-59 и Х-69, которые обладают низкой заметностью и предназначены для ударов по наземным целям. Канал «Война. История. Оружие» подтвердил информацию со ссылкой на украинские медиа.

Сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве вечером и продолжался почти до 8:30 утра по московскому времени, охватив значительный промежуток ночи. По данным украинских СМИ, взрывы произошли в разных частях города, однако официальные представители пока не прокомментировали ситуацию.

Самолеты Су-57 все чаще применяются в рамках спецоперации для выполнения наземных атак. Они оснащены современными крылатыми ракетами типа Х-59 и Х-69, разработанными для скрытного размещения внутри корпуса самолета. Эти системы вооружения, благодаря своей малозаметности, позволяют Су-57 выполнять задачи, минимизируя риск обнаружения.