Красивый и обустроенный дом кажется привлекательной идеей. Однако для того, чтобы его построить хороший дом, важно приложить немало усилий. С чего начать строительство дома? Вот несколько важных советов.

Шаг 1 – выбор участка

Не на каждом участке можно построить дом. Для того, чтобы участок действительно был подходящим для строительства, нужен особый участок ИЖС. Его берут с перспективой строительства дома, но прежде, чем приступить к постройке, важно правильно выбрать участок.

Для этого требуется специальное разрешение с указанием того, что можно строить на данном участке. Оценив состояние грунтовых вод, почвы, специалисты создадут рекомендации, которые помогут построить дом мечты. В документе будет указано не только разрешение на строительство, но и рекомендации, какой высоты строить дом, какой фундамент рекомендуется для данного типа почвы и многое другое.

Шаг 2 – выбор времени для строительства

После получения документов и проекта дома, необходимо правильно выбрать время для строительства. Специалисты рекомендуют начинать строительные работы весной и летом. В это время большой световой день, мало осадков, строителям не потребуется дополнительное освещение объекта.

Для того, чтобы успеть начать строительство в марте-апреле, необходимые документы нужно собирать в октябре. В это время можно произвести подготовку объекта и начать закладку фундамента. Многие варианты фундаментов требуют времени для того, чтобы основа дома устоялась.

Рекомендуется закладывать фундамент летом, но в некоторых случаях работу переносят на начало осени, если закладка не требует много времени. В зимние месяцы работа не ведётся, но зато с весны можно начинать возведение стен, крыши, строительство.

Шаг 3 – подготовка документов

Для того, чтобы узаконить строительство, заказчику потребуются следующие документы:

Паспорт;

Документ о владении земельным участком;

ГПЗУ – документ, который даёт право на строительство на данном участке;

Результат геологического исследования;

Результат проведения геодезической съёмки.

По результатам исследований специалисты дадут оценку почве, позволяя дать рекомендации по типу фундамента. Это очень важно, так как именно от фундамента зависит прочность дома и комфорт его жителей. Результатом неправильно возведённого фундамента становятся трещины на доме, сырость, перекосы. Только после проведения всех необходимых экспертиз и документов можно приступать к проектировке.

Шаг 4 – создание проекта дома

Составление проекта – сложный процесс, но необходимый процесс, который позволяет рассчитать смету, составить чёткий план дома. Можно купить готовый проект дома 13 на 13, а можно составить его самостоятельно с учётом пожеланий всех членов семьи.

В проекте указано:

Общий вид дома, который нужно получить;

Количество этажей, комнат (например, для дачи можно рассмотреть проект дома 7 на 7);

Расположение санузлов;

Расположение объектов коммуникаций и отопления;

Лестницы, двери, окна;

Особенности фундамента и многое другое.

Профессионалы рассмотрят проект, внесут в него коррективы. После того, как проект будет готов, то время потребуется на адаптацию фундамента, СПОЗУ и на доставку проектной документации. ВВ среднем, утверждение готового проекта дома требует до 50 дней, в некоторых случаях и больше. Кроме того, потребуется техническое удостоверение, которое нужно для подведения коммуникаций. Только после получения необходимых документов и выборе подрядчика можно приступать к строительству.

Шаг 5 – оформление документов о начале строительства

Как только все проектные документы будут готовы, в том числе и разрешение на строительство, можно будет приступать к работам.

Сначала проводятся подготовительные работы, затем начинается возведение фундамента. После этого идёт закладка стен и крыши. В среднем, строительство дома занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. После того, как хозяин и специальная комиссия оценят работу, объект будет сдан. После этого дом будет готов для переселения.