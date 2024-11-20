Российские войска продолжают активные бои в центре Торецка, расположенного в 55 километрах к северу от Донецка. Как сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские источники, подразделения ВС РФ стремятся прорваться в высотную часть города, где сосредоточены основные оборонительные позиции противника.

Украинские военные подтверждают сложную ситуацию в этом районе. Солдат с позывным Мучной отметил, что удерживать позиции становится всё сложнее, особенно в районе шахты «Центральная», которая остаётся важным опорным пунктом для ВСУ. Он также подчеркнул, что дальнейшее продвижение российских войск может серьёзно усложнить оборону города.

Представитель украинской тактической группировки «Луганск» сообщила, что бои вокруг Торецка продолжаются и в других населённых пунктах, включая Нелиповку и Щербиновку. Портал Deep State, известный своими проукраинскими материалами, также зафиксировал продвижение российских сил в этом районе.

Торецк, до 2016 года носивший название Дзержинск, входит в Бахмутский район и является частью Горловско-Енакиевской агломерации. Город имеет стратегическое значение для обеих сторон. В 2014 году он был захвачен бойцами самопровозглашённой ДНР, однако позже перешёл под контроль украинской армии.

С начала боевых действий в 2022 году население Торецка резко сократилось. По официальным данным, на начало 2022 года в городе проживало более 30 тысяч человек, но в связи с эвакуацией, особенно активной с лета 2022 года, численность населения значительно снизилась. В июне 2024 года эвакуация стала принудительной, и к июлю того же года, по заявлениям украинских властей, в городе оставалось всего 4,5 тысячи жителей.

Продолжающиеся бои в районе Торецка подчеркивают сложность ситуации на линии соприкосновения и стратегическую важность этого населённого пункта. Итоги противостояния в этом регионе могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий на востоке Украины.