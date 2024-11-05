Бойцы ВС РФ на Покровском (Красноармейском) направлении ликвидировали украинского военного Николая Состина, известного в музыкальных кругах как барабанщик Amorth. Музыкант, активно поддерживавший Вооруженные силы Украины, был уничтожен в одном из боев. Информацию подтвердил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», ссылающийся на сведения со стороны противника.

«Один из лучших ударников Украины, посол удовольствия на Земле, и часть истории украинского блэк-метала. Коля Amorth завершил свой путь», — написал в сети Алексей Ковалев, основатель групп Soom и «Пращур».

Музыкант также подчеркнул, что его коллега был значимой фигурой для украинской музыкальной сцены.

Дмитрий Самсонов, вокалист группы «Заводь», отметил значительный вклад Николая в развитие украинского блэк-метала, добавив, что его творчество оставило заметный след в жанре.