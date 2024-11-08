Взвод элитной бригады ВСУ уничтожен на Купянском направлении, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, речь идет о 77-й отдельной аэромобильной бригаде противника, которая обучалась по стандартам НАТО. Утверждается, что украинские военнослужащие были переброшены на данный участок фронта в попытке остановить наступление Вооруженных сил России. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Как говорится в публикации, пункт временной дислокации противника располагался в частном доме в Синьковке, что за несколько километров до линии боевого соприкосновения. ВС РФ ударили по нему из ТОС-1А «Солнцепек». На момент удара в здании находились до 40 человек личного состава ВСУ.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что ВС России нанесли удар по опорнику ВСУ на Кураховском направлении. По его словам, бойцы осуществили атаку с применением РСЗО «Ураган». Он уточнил, что эта техника с помощью боеприпасов разного калибра способна уничтожать как личный состав противника, так и опорные пункты.