Русская православная церковь выступила в поддержку певца Эдуарда Шарлота* на суде, связав своё обращение с его извинениями перед патриархом Кириллом. Как сообщил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, РПЦ считает, что примирение сторон позволяет освободить артиста от уголовной ответственности на основании статьи 76 Уголовного кодекса.

Церковь направила в Самарский районный суд письмо, адресованное судье Дмитрию Воложанинову, сопроводив его ходатайством в защиту Шарлота*. Кипшидзе отметил, что подобные ходатайства ранее учитывались в аналогичных делах, и выразил надежду на положительный исход для обвиняемого.

Напомним, дело против Шарлота* началось в 2023 году из-за видео, на котором он сжёг российский паспорт. Певцу предъявлены обвинения по четырём статьям Уголовного кодекса. На последнем заседании суда 15 ноября артист показал записку с извинениями, где выразил сожаление и изобразил флаг России. Несмотря на это, обвиняемый не признал свою вину, но публично извинился перед «русским народом» и Русской православной церковью.

18 октября суд продлил арест Шарлота*, а разбирательства продолжаются. РПЦ подчёркивает, что её позиция основывается на принципах христианского прощения, и надеется, что шаги артиста в сторону примирения будут приняты судом во внимание.

Ситуация вокруг дела вызвала широкий общественный резонанс, и позиция Церкви, поддерживающая возможность примирения, добавляет новый аспект в обсуждение судебного процесса.

*внесен в список террористов и экстремистов в России