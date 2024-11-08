Новая тяжелая огнеметная система ТОС-3 обладает поразительной огневой мощью, которая может превзойти залп нескольких авиабомб ОДАБ-500П, сообщили в корпорации «Ростех». В официальном Telegram-канале компании отмечается, что за время спецоперации модели тяжелых огнеметов «Солнцепек» и «Тосочка» значительно улучшились: их модернизировали с учетом повышения огневой силы, дальности, защищенности и уровня автоматизации.

«Солнцепек» способен полным залпом уничтожать все на площади до четырех гектаров, тогда как «Тосочка» уже покрывает шесть гектаров, что по эффективности сравнимо с ударом «Искандеров». Новый ТОС-3, который продолжает линию своих предшественников, обладает ещё большей мощностью. Благодаря усовершенствованиям он сможет наносить разрушительный удар по большим укрепленным позициям противника и более эффективно справляться с распределенными по местности целями.

Ранее индустриальный директор оружейного и боеприпасного кластера «Ростеха» Бекхан Оздоев поделился с ТАСС информацией о разработке нового ТОС-3. По его словам, система строится на гусеничном шасси, и первая тестовая машина уже создана. Известно, что новая версия получит также увеличенную дальность стрельбы.

В феврале завод «Омсктрансмаш», входящий в состав «Ростеха», подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 под названием «Дракон», что свидетельствует о высоких ожиданиях от этой системы в будущем.