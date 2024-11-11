Неудачный отдых в Испании оказался разочарованием для российской семьи. Туристка, отдыхавшая с двумя детьми и еще одним взрослым, осталась возмущена отношением менеджеров отеля в Барселоне. В своем отзыве на сайте irecommend.ru она описала свой опыт как «отвратительный», передает портал “Мой Башкортостан”

Проблемы начались с недоразумений по поводу бронирования. Гостям пришлось оплатить две комнаты с включенными завтраками. Однако персонал отеля неожиданно отказался предоставлять еду для старшего ребенка, которому 16 лет.

Пытаясь разрешить эту ситуацию, женщина обратилась к сотрудникам отеля. Но, по ее словам, длительные переговоры не привели к результату. Один из менеджеров, как утверждает туристка, не скрывал пренебрежения из-за их российского гражданства. «Менеджер был груб и намекал, что мы — русские туристы. Оставила жалобу в книге отзывов, но ее страницу просто вырвали!» — поделилась она своим разочарованием.

По словам туристки, до этого случая она много путешествовала и никогда не сталкивалась с подобным отношением.