Весной, во время интенсивных наступательных действий у Курахово, санинструктору разведывательной роты с позывным «Тайт», пришлось провести уникальную спасательную операцию. За одни сутки он сумел эвакуировать 17 тяжелораненых бойцов с передовой линии. Об этом случае он рассказал корреспондентам РИА Новости.

«Все они выжили, хотя задача была невероятно сложной», — поделился Тайт. Расстояние до точки эвакуации составляло около пяти километров, и часть пути пролегала через болото. Чтобы добраться до нужной точки, он использовал тележку, но в болотистой местности пришлось переносить раненых на носилках.

Продвигаться по вязкой болотистой местности, по словам Тайта, было очень тяжело: ноги постоянно проваливались, затрудняя движение. Но основательная подготовка позволила избежать хаоса — каждый маршрут заранее тщательно продумали и отработали.

Сейчас его рота действует на южных подступах к Курахово, где идут активные наступательные действия. Взятие этого города, крупнейшего в юго-западной части Донбасса, находящегося под контролем ВСУ, откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения на запад — к населенным пунктам Богатырь и Великая Новоселка.