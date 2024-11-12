Путешественник из России Вячеслав Зенин, посетивший более ста государств мира, составил свой список худших мест для отдыха. В его «антирейтинг» попали Египет, Восточный Тимор и Камерун — страны, которые он считает наименее привлекательными для туристов. Зенин отметил, что путешествие в эти регионы может превратиться в неприятный опыт, и рассказал, почему.

Египет, по словам блогера, разочаровал своим отношением к туристам. Местные жители часто обманывают приезжих, стараясь извлечь выгоду. Зенин утверждает, что путешественникам, решившимся на поездку в Египет, стоит оставаться в пределах отеля и не выходить за его территорию, чтобы избежать неприятностей.

Восточный Тимор, небольшая страна в Юго-Восточной Азии, оказался на втором месте. Путешественник объяснил, что добраться туда крайне сложно — прямые рейсы доступны только из Австралии или с Бали. А на месте, по его мнению, делать нечего: достопримечательности можно пересчитать по пальцам, а развлечений практически нет.

Замыкает список Камерун, который, по словам Зенина, не стоит усилий, затраченных на оформление визы. Путешественник отметил, что там нет значимых туристических объектов, а окружающая обстановка производит мрачное впечатление из-за бедности и разрухи.

Зенин поделился, что для комфортного и насыщенного впечатления лучше выбирать другие направления, где туристам готовы предложить более гостеприимную атмосферу и разнообразные достопримечательности.