На форуме AMTEXPO-2024 компания «Ампертекс» представила инновационную разработку — композитный материал, который станет основой для создания незамерзающих батарей для электромобилей. Как рассказала операционный директор компании Елена Ершова, новый материал значительно превосходит существующие технологии нагрева и адаптирован для суровых климатических условий.

Ключевым элементом технологии является синтетическая нить, изготовленная на основе полимеров и одностенных углеродных нанотрубок. Этот материал обеспечивает равномерный и эффективный нагрев батареи, что, по словам Ершовой, существенно повышает надёжность эксплуатации электромобилей в российских климатических условиях. Новая технология увеличивает пробег автомобиля, продлевает срок службы аккумулятора и позволяет сократить энергозатраты на его подзарядку.

В рамках форума свои разработки представили и другие участники. Советник генерального директора компании «Амперион» Станислав Гольдэс презентовал батарею для первого российского гибридного электровоза ЭМКА-2. Этот электровоз сочетает асинхронный привод и бортовой накопитель энергии, что делает его уникальной разработкой для отечественного транспортного машиностроения.

Исполнительный директор Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии (АРТСНЭ) Илья Белавинцев отметил, что российская промышленность активно готовится к росту спроса на электрический транспорт. Он напомнил, что госкорпорация «Росатом» уже заявила о планах запустить в 2026 году производство электроприводов для электромобилей, а также организовать выпуск батарей, рассчитанных на ежегодное оснащение до 100 тысяч электромобилей.

Эксперты уверены, что представленные на форуме решения станут значимым вкладом в развитие российского рынка электротранспорта и позволят отечественным производителям закрепить свои позиции на международной арене. Новые технологии не только расширяют возможности эксплуатации электромобилей в сложных климатических условиях, но и открывают перспективы для создания более экологичного и экономически эффективного транспорта.