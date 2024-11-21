Учёные Донского государственного технического университета (ДГТУ) в составе международной группы разработали концепцию “локального времени”, позволяющую описывать его течение в различных физических системах. Исследование опубликовано в научном журнале Foundations и предлагает новый взгляд на природу времени.

Доцент кафедры “Высшая математика” ДГТУ Надежда Красий подчеркнула, что само время, как явление, не поддаётся определению. Человек способен лишь ощущать его течение и измерять его посредством различных инструментов. Однако исследователи считают, что изначальное понимание времени возникло у древних людей около трёх миллионов лет назад, когда они начали наблюдать за регулярной сменой дня и ночи. Позже предки человека могли заметить цикличность фаз Луны и связать их с изменениями в природе. Первым шагом к измерению времени стало подсчитывание дней между полнолуниями — это стало основой первой меры его течения.

Исследование предлагает необычную теорию, согласно которой время можно рассматривать как самостоятельный поток, изменяющийся по собственным законам. Этот поток не только движется по определённой траектории, но и может ускоряться, замедляться или трансформироваться в зависимости от условий. Таким образом, течение времени для различных процессов не совпадает с привычным астрономическим временем и зависит исключительно от их специфики.

“Любой исследуемый процесс, происходящий в течение определённого периода, представляет собой объединение самого процесса и связанного с ним временного потока”, — пояснила Красий. Это означает, что течение времени в конкретной системе определяется особенностями её функционирования и изменениями, происходящими внутри неё.

Представленная концепция открывает новые горизонты для изучения природы времени и его влияния на процессы, от микроскопических взаимодействий до глобальных явлений. Исследование может иметь широкий спектр применений — от физики элементарных частиц до создания сложных моделей в астрофизике и биологии.