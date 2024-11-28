Жительница Братска, отправившаяся на отдых на Сейшелы, оказалась в центре судебного разбирательства с турагентом и туроператором, после того как ее не пустили в страну из-за недостатка средств. Женщина решила взыскать убытки с компаний, однако суд отклонил её иск.

По словам юриста Игоря Косицына, туристка приобрела тур через агентство, однако перед вылетом не была информирована о том, что для посещения Сейшел иностранным гражданам требуется иметь при себе сумму, эквивалентную 150 долларам США на каждый день пребывания в стране. Это условие оказалось решающим при прохождении пограничного контроля, и женщину депортировали.

Интересно, что истец не отрицала получения памятки от туроператора с правилами въезда в Сейшелы, но утверждала, что требование о наличии наличных было добавлено в документ позже. Турагент, в свою очередь, заявил, что предоставил клиентке только ту информацию, которую получил от туроператора, и не несет ответственности за недочеты в памятке.

В ходе судебного разбирательства туроператор утверждал, что с 2021 года ни один российский турист не был депортирован с Сейшел из-за отсутствия денег, а требование о минимальной сумме не является причиной для отказа во въезде. Важным моментом стало отсутствие у истца оригинала письма консульского департамента, в котором якобы указывалась причина депортации. Женщина предъявила суду только фото с экрана монитора, на котором был обрезан текст. Суд, в свою очередь, отказался приобщать этот документ к делу.

В конечном итоге суд отклонил иск, не удовлетворив требования туристки о возмещении убытков. Этот случай подчеркивает важность внимательного ознакомления с правилами въезда в страну и возможными требованиями, особенно при путешествиях в экзотические страны.