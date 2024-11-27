Россиянка поделилась впечатлениями о своем первом путешествии в Египет, выделив как приятные моменты, так и неприятные ситуации, с которыми она столкнулась. Отдых прошел в Хургаде, в четырехзвездочном отеле с системой all inclusive. Климат в ноябре оказался комфортным — жары уже не было, но море оставалось теплым, что особенно радовало.

Перелет занял около 3,5 часов. Визу туристка оформила прямо в аэропорту, но столкнулась с неожиданной ситуацией. На указателях было указано, что стоимость визы составляет 25 долларов, однако сотрудник запросил 27 долларов. Большинство туристов, не разобравшись, заплатили больше, хотя, как оказалось позже, в других окнах можно было оформить визу за первоначальную сумму.

Другим неприятным моментом стало поведение представителя туроператора. Во время рекламы экскурсий он намекнул, что отказ от их покупки может повлиять на оформление документов. Это вызвало у туристки негативные эмоции и чувство давления.

Несмотря на такие эпизоды, отдых принес множество приятных впечатлений. Она посетила спа, отправилась на экскурсии и испытала новые ощущения, прокатившись на батискафе. Особенно запомнилось теплое море и атмосфера уюта. Затраты на поездку составили около 70 тысяч рублей, не считая дополнительных расходов на экскурсии и развлечения.

Туристка отметила, что успела увидеть лишь небольшую часть древностей и уже планирует следующую поездку в Египет, но на этот раз в Шарм-эш-Шейх, чтобы расширить свои знания о культуре и истории страны. Подводя итоги, она рекомендовала путешественникам заранее изучить нюансы пребывания, чтобы избежать ненужных расходов и недоразумений.