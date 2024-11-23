Россиянка из Нижнего Новгорода поделилась личным опытом экономии на перелетах во время отдыха в Черногории. Она рассказала, что прямые билеты из Москвы в Подгорицу стоят от 48 тысяч рублей, однако при использовании сложного маршрута с пересадками стоимость путешествия можно сократить практически вдвое.

Ее маршрут выглядел следующим образом: Москва — Стамбул (Турция) — Белград (Сербия) — Тиват (Черногория), а обратная дорога прошла по маршруту Тиват — Стамбул — Москва. Важно отметить, что визы для въезда в Турцию, Сербию и Черногорию россиянам не требуются, что значительно облегчает путешествие, передает АБН24.ру.

Путешественница уточнила, что совмещала отдых с деловой поездкой в Сербию. В итоге стоимость билета от Москвы до Тивата составила 34 180 рублей. На обратный путь она потратила еще меньше — 24 500 рублей. Таким образом, общая стоимость перелетов оказалась существенно ниже, чем цена прямого рейса.

Черногория остается одним из популярных направлений для россиян благодаря мягкому климату, живописным горным пейзажам и доступным ценам на проживание. При этом экономные туристы все чаще используют маршруты с пересадками, чтобы сократить затраты на перелеты. Как показывает пример нижегородки, это может быть удачным решением для тех, кто не торопится и готов продумать логистику заранее.

Эксперты рекомендуют путешественникам учитывать не только стоимость билетов, но и время ожидания между рейсами, а также наличие удобных пересадочных пунктов. Планирование маршрутов с использованием стыковочных рейсов может стать хорошей альтернативой в условиях высоких цен на прямые перелеты.