Блогер поделилась своими наблюдениями о том, в каких странах туристов из России принимают особенно тепло, передает портал АБН24.

В Шри-Ланке, по словам блогера, посетителям из любой страны рады одинаково, и местные жители приветствуют всех с дружелюбием. Ланкийцы нередко высказывают восхищение Россией, признавая, что хотели бы там побывать, хотя и не представляют себе жизнь в холодном климате.

«Они говорят, что русские — сильные и мужественные люди», — добавила блогер.

Еще одна страна, в которой с радостью приняли бы россиян – это Италия. По словам блогера, несмотря на то, что итальянские СМИ порой негативно освещают тему России, итальянцы, занятые в сфере туризма, относятся к россиянам очень хорошо. Многие из них с нетерпением ждут возвращения российских гостей и были бы рады их наплыву.

Кроме того, она упомянула о позитивном отношении к россиянам в Китае. Там многие местные жители воспринимают Россию как давнего друга. Блогер отметила, что китайцы нередко зовут россиян в рестораны и охотно идут на контакт, подчеркивая дружеские отношения между странами.