Египет оказался самым востребованным направлением среди россиян в ноябре, на него приходится почти четверть всех проданных турпакетов — 24,7%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Второе место среди предпочтений заняли внутренние туры по России, их доля составила 20,5%. Тройку популярных направлений замыкает Таиланд, на который пришлось 14,1% продаж. Далее идут ОАЭ и Турция с равным результатом — по 12,6% туров на каждый из этих регионов.

Кроме того, в топ-10 вошли Шри-Ланка, Китай, Куба, Абхазия и Мальдивы, но их популярность существенно ниже. Например, Шри-Ланка привлекла 4% туристов, а на Мальдивы выбрали отдых лишь 1% россиян.

Международный туризм почти восстановился до уровня 2019 года. За первые семь месяцев текущего года мировой турпоток оказался всего на 4% ниже допандемийных показателей. При этом в некоторых странах наблюдается даже рост по сравнению с 2019 годом. Так, в страны Ближнего Востока с января по июль 2024 года число международных прибытий выросло на 26% относительно допандемийных показателей.