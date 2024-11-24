Жители Ханты-Мансийского автономного округа всё чаще выбирают новые, менее популярные направления для отдыха. В числе фаворитов оказались Катар и Бахрейн — богатейшие государства, предлагающие уникальные возможности для пляжного отдыха и культурных экскурсий. Об этом рассказала турагент Марианна Кульченко в интервью URA.RU.

По её словам, большинство туристов предпочитают путешествовать в столицу Катара — Доху. Оптимальным временем для поездки называют осень, начало зимы и весну. Бахрейн также становится всё более популярным среди югорчан благодаря сочетанию пляжного отдыха и экскурсионных маршрутов. Несмотря на высокие расходы в этих странах, путешественники часто экономят на перелётах, выбирая маршруты с пересадками.

Не только Катар и Бахрейн привлекают жителей региона. Турагент добавила, что всё больше путешественников интересуются Малайзией, Бали и Маврикием. Эти направления выбирают те, кто устал от традиционных поездок в Египет или ОАЭ и хочет открыть для себя что-то новое. Экзотические страны предлагают уникальные пейзажи, богатую культуру и тёплый климат.

Ранее сообщалось, что этим летом Турция стала самым востребованным направлением у жителей ХМАО, значительно опередив другие страны. По словам турагента Елены Соловьевой, спрос на турецкие курорты оказался в шесть раз выше, чем на другие популярные направления.

Эксперты связывают интерес к новым маршрутам с желанием туристов разнообразить свой отдых и получить уникальный опыт. Катар и Бахрейн предоставляют такую возможность, предлагая высокий уровень сервиса, комфорт и незабываемые впечатления от посещения культурных достопримечательностей и современных мегаполисов.