Туристические компании отмечают стремительный рост ранних бронирований на майские праздники 2025 года. По сравнению с прошлым годом количество заказов на авиабилеты увеличилось в пять раз, а туров — в четыре. Эксперты связывают это с желанием россиян зафиксировать стоимость поездок и избежать возможных переплат в будущем.

Интересно, что в этом году лидером по популярности среди направлений стала Япония, на которую приходится 17,9% всех бронирований. Второе место занимает Россия (15,4%), а замыкает тройку Китай с 13%. В десятку популярных направлений вошли Южная Корея, Азербайджан, Индонезия, ОАЭ, Бразилия, Узбекистан и Турция. Представитель сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова отмечает, что такой интерес связан не только с уникальностью этих стран, но и с выгодными предложениями от туроператоров.

По данным компании «Слетать.ру», объем бронирований на майские праздники вырос в несколько раз. В прошлом году россияне чаще всего выбирали Абхазию, Турцию и ОАЭ. В этом году Турция вновь занимает лидирующие позиции, причем количество заявок увеличилось в 2,5 раза. На ОАЭ спрос вырос в 3,5 раза. Внутренний туризм, по данным аналитиков, остался на прежнем уровне, однако продолжительность поездок увеличилась до семи ночей.

В рамках внутреннего туризма наибольший интерес вызывают традиционные направления: Алтай, Байкал и Кавказ. В мае эти регионы особенно привлекательны благодаря природным изменениям: на Алтае зацветает маральник, а Байкал начинает освобождаться ото льда. Кроме того, в список популярных мест вошли Калининградская область, Карелия, а также экскурсионные и круизные маршруты в Астраханскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую и Калужскую области.

Туроператоры подчеркивают, что раннее бронирование стало для россиян способом планировать отдых более продуманно. По словам представителей сообщества «Большая Страна», увеличение спроса связано с отсутствием дополнительных праздников в феврале и марте, что делает майские дни первым полноценным отдыхом в 2025 году.