Изюм — богатый источник необходимых для организма витаминов, минералов и антиоксидантов, утверждает гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов. В беседе с «Лентой.ру» специалист отметил, что изюм является отличным энергетическим продуктом благодаря высокому содержанию углеводов, в том числе природных сахаров, таких как фруктоза и глюкоза.

В составе изюма можно найти множество полезных веществ, включая витамины К и группы В, а также минералы — калий, магний, железо, кальций и фосфор. Эти компоненты помогают поддерживать нормальную работу различных систем организма. Логинов также отметил, что изюм содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от разрушения и замедляют процесс старения, а клетчатка в его составе улучшает пищеварение и помогает кишечнику работать стабильно.

Изюм полезен и для костной системы, благодаря содержанию кальция, магния и бора, которые укрепляют кости и поддерживают их здоровье. Однако врач предупреждает, что из-за высокой калорийности и значительного содержания сахара, употреблять его нужно в меру, особенно людям с диабетом или тем, кто старается контролировать вес.

Кроме того, Логинов напомнил, что природные сахара в изюме могут способствовать развитию кариеса, если после его употребления не соблюдать гигиену полости рта. Он рекомендует проконсультироваться с врачом или диетологом перед добавлением большого количества изюма в рацион.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев советовал включать сухофрукты и орехи в питание людям с аритмией, вызванной дефицитом калия и магния.