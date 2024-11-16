С начала марта 2022 года использование карт Visa и Mastercard, выпущенных в России, за пределами страны стало невозможным. Однако путешественники всё ещё могут получить доступ к наличной валюте, даже находясь за границей.

С валютных счетов, которые были открыты до 9 марта 2022 года, допускается снятие до 10 тысяч долларов наличными. Продажа иностранной валюты в отделениях банков без ограничений возобновилась в сентябре 2023 года. Выбор доступных валют может варьироваться: в некоторых отделениях предлагают доллары, евро и фунты.

Карты платёжной системы «Мир» остаются актуальными для использования за рубежом, хотя их принятие ограничено. В основном такие карты принимают в странах СНГ и отдельных регионах Латинской Америки. Однако из-за санкций список стран сокращается.

Альтернативным решением для доступа к финансам могут стать карты, оформленные в дружественных государствах. Некоторые россияне прибегают к помощи посредников для оформления таких карт. Стоимость услуг варьируется от 400 до 500 долларов, но использование посредников сопряжено с рисками.

Переводы через системы «ЮНИСТРИМ», «Золотая Корона» и «Квикпэй» тоже остаются доступными. Ещё один вариант – оплата криптовалютой, которая набирает популярность среди путешественников. Однако стоит учитывать высокие комиссии и колебания курсов, что делает этот способ не всегда удобным.

Несмотря на ограничения, россияне находят способы сохранять финансовую мобильность за границей, комбинируя разные подходы для оплаты и получения наличных.