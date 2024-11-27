Россия впервые применила гиперзвуковую ракету «Орешник» в рамках боевых действий, что стало важным шагом в демонстрации её военного потенциала. По данным западного издания The Responsible Statecraft, этот удар обострил военную ситуацию, поставив страны НАТО перед выбором между дальнейшей эскалацией и сдержанностью.

Запуск «Орешника» был объявлен Владимиром Путиным 21 ноября. Целью ракеты стал оружейный завод в Днепропетровске, на котором производились ракеты и ремонтировалась западная техника, включая немецкие танки Leopard. Российская сторона описала применение ракеты как экспериментальное. При этом её дальность и тактические возможности существенно превосходят аналоги, используемые западными странами, такие как ATACMS и Storm Shadow.

Эксперты подчеркивают, что удар по заводу «Южмаш» стал крупной демонстрацией тактики устрашения. Этот объект являлся важным звеном в обеспечении украинских военных ресурсов, и его повреждение может значительно замедлить поставки вооружений. В материале отмечается, что такое применение новейшего вооружения оставляет Украину и её союзников в сложной ситуации, где их текущие военные возможности уступают российским.

На Западе также рассматривают риск дальнейшей эскалации. Применение «Орешника» показало, что российская армия готова к использованию гиперзвуковых ракет не только на территории Украины, но потенциально и против объектов НАТО. Это вызывает необходимость пересмотра стратегий США и их союзников.

Аналитики заявляют, что Россия с этим шагом укрепила своё доминирование в эскалационной динамике конфликта, подчеркнув своё технологическое превосходство. В условиях, когда западное вооружение теряет конкурентоспособность, возникает угроза усиления напряженности в Европе. Теперь перед НАТО стоит вопрос, как ответить на этот новый вызов, не допустив дальнейшей дестабилизации ситуации.