Пророчества старца Феофана Полтавского снова привлекли пристальное внимание из-за его видения будущего России. Старец оставил свои предсказания в письмах, где предвещал не только тяжелые испытания для страны, но и грядущее возрождение, которое должно поразить весь мир.

События ХХ века, такие как распад СССР и сокращение территорий, Феофан предсказал задолго до их наступления. Тем не менее, он утверждал, что Россия сможет преодолеть трудности и восстать.

«Россия восстанет из мертвых, и весь мир удивится», — приводит слова старца “Медиапоток”.

Феофан был убежден, что ключ к будущему возрождению — в укреплении веры. Он видел, что россияне вернутся к духовным корням, будут строить православные храмы, чаще обращаться к Богу, что станет важной основой для возрождения страны. Путь к этому, по мнению старца, лежит через покаяние и праведную жизнь.

Судьбу возрожденной России он связывал с приходом сильного лидера. Этот правитель, по его предсказаниям, будет обладать «железной волей» и глубокой верой, что позволит ему вести страну к укреплению и процветанию.